«Воспитание чувств»: Юрий Антонов поддержал изучение песен Шамана и Газманова в школе

Песни, в которых воспевается любовь к родине, всегда нужны и полезны, особенно для воспитания патриотического духа в молодежи, заявил НСН советский и российский композитор, эстрадный певец Юрий Антонов.

Российские школьники начнут разучивать патриотические песни Народных артистов РФ Шамана (Ярослав Дронов) и Олега Газманова уже с 1 сентября 2025 года, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов. Его слова приводят РИА Новости. Колунов рассказал, что уже создана экспертная группа с методистами и авторами учебников, которая перепишет школьную программу уроков музыки для учащихся с 1 по 8 классы. Рабочий вариант песенника обещают составить в середине февраля, в него включат патриотические песни и других современных авторов. Антонов отметил, что это будет полезно для детей, так как сегодня они на уроках заинтересованы только мобильными телефонами.