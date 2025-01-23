«Воспитание чувств»: Юрий Антонов поддержал изучение песен Шамана и Газманова в школе
Эстрадный певец Юрий Антонов заявил НСН, что ему нравятся песни Шамана и Олега Газманова, и он относится к ним с уважением.
Песни, в которых воспевается любовь к родине, всегда нужны и полезны, особенно для воспитания патриотического духа в молодежи, заявил НСН советский и российский композитор, эстрадный певец Юрий Антонов.
Российские школьники начнут разучивать патриотические песни Народных артистов РФ Шамана (Ярослав Дронов) и Олега Газманова уже с 1 сентября 2025 года, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов. Его слова приводят РИА Новости. Колунов рассказал, что уже создана экспертная группа с методистами и авторами учебников, которая перепишет школьную программу уроков музыки для учащихся с 1 по 8 классы. Рабочий вариант песенника обещают составить в середине февраля, в него включат патриотические песни и других современных авторов. Антонов отметил, что это будет полезно для детей, так как сегодня они на уроках заинтересованы только мобильными телефонами.
«Вообще это не помешало бы, конечно. У нас сегодня интернет – это привилегия у школьников. Даже не уроки, которые они посещают, а именно вот этот телефон. Поэтому я считаю, что это положительная инициатива. У нас очень много патриотических песен, особенно старых композиторов, которые написаны во время войны. Надо просто выбрать какие-то определенные, которые могли бы способствовать возрождению в молодежи патриотического духа. Вообще, это, конечно, должны решать профессионалы. К песням Шамана и Газманова отношусь положительно и уважительно. Песни, в которых описывается любовь к родине, всегда очень нужны. Они будут способствовать воспитанию этих чувств у подрастающего поколения» - поделился он.
Ранее Газманов посоветовал Шаману отказаться от своего псевдонима, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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