Новый вид лягушек назвали в честь Led Zeppelin
Группа зоологов из эквадорского университета Сан-Франсиско-де-Кито в Андах обнаружили новый вид дождевой лягушки. Свою находку ученые решили назвать «пристимантис ледзеппелин» в честь культовой хард-рок группы Led Zeppelin.
Для этого вида лягушек характерны мелкобугристая кожа на спине и боках, округлая морда с небольшой челюстью, усеченные диски пальцев, а также необычные черно-коричневые отметины и медно-красные радужки.
В выводах своего доклада зоологи призвали рассмотреть новые долгосрочные инициативы для сохранения мелких позвоночных в регионе Кордильера-дель-Кондор, поскольку ряд описанных новых видов с большой вероятностью обитает только в этом ограниченном районе.
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