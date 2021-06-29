Новый вид лягушек назвали в честь Led Zeppelin





Группа зоологов из эквадорского университета Сан-Франсиско-де-Кито в Андах обнаружили новый вид дождевой лягушки. Свою находку ученые решили назвать «пристимантис ледзеппелин» в честь культовой хард-рок группы Led Zeppelin.

Для этого вида лягушек характерны мелкобугристая кожа на спине и боках, округлая морда с небольшой челюстью, усеченные диски пальцев, а также необычные черно-коричневые отметины и медно-красные радужки.

В выводах своего доклада зоологи призвали рассмотреть новые долгосрочные инициативы для сохранения мелких позвоночных в регионе Кордильера-дель-Кондор, поскольку ряд описанных новых видов с большой вероятностью обитает только в этом ограниченном районе.

