Новый проект Басты выпустил дебютный альбом «Lombard»

Новый проект рэпера Басты (настоящее имя - Василий Вакуленко) Rabochiy Gorodok представил первый альбом под названием «Lombard».

«Ундервуд» выпустили альбом «Проект О» с песнями Булата Окуджавы

В коллективе Баста тоже принимает участие, но уже под другим псевдонимом - Харитон Раздайбеда (Раздайбеда — фамилия матери Басты).

Музыканты группы назвали пластинку ностальгическим признанием в любви металу, юности и данью родному микрорайону Ростова-на-Дону.

Ранее артист заявлял, что не планирует выпускать альбомы под псевдонимом Баста, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Новый АльбомМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры