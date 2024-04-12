Новый проект Басты выпустил дебютный альбом «Lombard»
12 апреля 202416:28
Новый проект рэпера Басты (настоящее имя - Василий Вакуленко) Rabochiy Gorodok представил первый альбом под названием «Lombard».
В коллективе Баста тоже принимает участие, но уже под другим псевдонимом - Харитон Раздайбеда (Раздайбеда — фамилия матери Басты).
Музыканты группы назвали пластинку ностальгическим признанием в любви металу, юности и данью родному микрорайону Ростова-на-Дону.
Ранее артист заявлял, что не планирует выпускать альбомы под псевдонимом Баста, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru