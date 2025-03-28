Новый альбом Gorillaz выйдет 2025 году

Как пишет New Musical Express, информацию о сроках музыкант сообщил в ходе общения с фанатами в соцсетях. Позже слова Албарна подтвердил сооснователь Gorillaz Джейми Хьюлетт.

«Да, новый альбом выйдет в этом году», — написал он, сопроводив пост эмодзи с поднятым вверх большим пальцем.

Ранее «Смешарики» выпустили новый мультижанровый альбом «Рок-опера», в который вошли песни из мультсериала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

