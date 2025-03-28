Новый альбом Gorillaz выйдет 2025 году
Новый альбом виртуального коллекитива Gorillaz выйдет 2025 году. Об этом заявил один из создателей проекта, фронтмен Blur Дэймон Албарн.
Как пишет New Musical Express, информацию о сроках музыкант сообщил в ходе общения с фанатами в соцсетях. Позже слова Албарна подтвердил сооснователь Gorillaz Джейми Хьюлетт.
«Да, новый альбом выйдет в этом году», — написал он, сопроводив пост эмодзи с поднятым вверх большим пальцем.
Ранее «Смешарики» выпустили новый мультижанровый альбом «Рок-опера», в который вошли песни из мультсериала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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