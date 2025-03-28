Новый альбом Gorillaz выйдет 2025 году

Новый альбом виртуального коллекитива Gorillaz выйдет 2025 году. Об этом заявил один из создателей проекта, фронтмен Blur Дэймон Албарн.

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Как пишет New Musical Express, информацию о сроках музыкант сообщил в ходе общения с фанатами в соцсетях. Позже слова Албарна подтвердил сооснователь Gorillaz Джейми Хьюлетт.

«Да, новый альбом выйдет в этом году», — написал он, сопроводив пост эмодзи с поднятым вверх большим пальцем.

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Фото: Instagram/gorillaz
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