Леди Гагу обвинили в плагиате из-за обложки альбома «Mayhem»
Компания по производству товаров для сёрфинга Lost International обвинила певицу Леди Гагу в плагиате. Как сообщает New Musical Express, речь идёт об обложки её нового альбома «Mayhem».
В иске утверждается, что изображения «в значительной степени похожи, если не почти идентичны» логотипу, который они зарегистрировали ещё в 2015 году. При этом слово «Mayhem» на своих товарах компания использует с 1986 года, так как это псевдоним соучредителя Мэтта Биолоса.
«Товары от Леди Гаги, скорее всего, введут общественность в заблуждение, заставив сделать вывод, что они произведены Lost International, что нанесёт ущерб как нам, так и потребителям», — говорится в жалобе.
Иск был подан в окружной суд Калифорнии. Сумма требований - 100 млн долларов. Комментариев от представителей певицы пока не последовало.
Ранее суд в Бразилии удовлетворил иск бразильского композитора Тониньо Гераеса, который обвинил британскую певицу Адель в плагиате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru