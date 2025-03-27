Леди Гагу обвинили в плагиате из-за обложки альбома «Mayhem»

В иске утверждается, что изображения «в значительной степени похожи, если не почти идентичны» логотипу, который они зарегистрировали ещё в 2015 году. При этом слово «Mayhem» на своих товарах компания использует с 1986 года, так как это псевдоним соучредителя Мэтта Биолоса.

«Товары от Леди Гаги, скорее всего, введут общественность в заблуждение, заставив сделать вывод, что они произведены Lost International, что нанесёт ущерб как нам, так и потребителям», — говорится в жалобе.

Иск был подан в окружной суд Калифорнии. Сумма требований - 100 млн долларов. Комментариев от представителей певицы пока не последовало.

Ранее суд в Бразилии удовлетворил иск бразильского композитора Тониньо Гераеса, который обвинил британскую певицу Адель в плагиате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

