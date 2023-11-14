«Новые смыслы!»: Сурганова в День рождения анонсировала преображение песен

«В свой 20-летний юбилей, впервые за время существования коллектива "Сурганова и оркестр" мы себе решили позволить некий эксперимент. Это будет не просто концерт, а концерт со сценографией, выстроенное режиссерское шоу с привлечением других музыкантов, не только классический состав коллектива. Это будут и музыканты, и актеры. Сейчас это пока широкими мазками, но некоторые песни преобразились, приобрели новые, дополнительные коннотации. Удивительно, что я до сих пор, за эти 20 лет не утратила способности открывать какие-то новые смыслы текстов, которые были мне надиктованы, уж кем – не знаю, многие годы тому назад. Эти песни живучи и не утратили свою актуальность. По всей видимости, они имеют целый ряд пластов, которые приоткрываются и для меня лично, и для наших слушателей постепенно с годами», - сказала Сурганова.

По словам певицы, песни для юбилейного концерта выбирала не она, а его режиссер Александр Юрасов.

«Режиссер этого действа, прекрасный креативный человек, которого зовут Александр Юрасов. Он, кстати, является режиссером программы "Квартирник у Маргулиса". Я посмотрела некоторые его работы и сделала предложение срежиссировать наш юбилейный концерт. Саша составил на свой вкус трек-лист, он для меня оказался несколько необычным, многие песни я не планировала исполнять в 20-летней программе, но, тем не менее, решила полностью довериться мнению режиссера. Что это будет, - мне самой любопытно», - призналась лидер группы «Сурганова и оркестр».

Она также сообщила, что собирается встретить Новый год в арт-пространстве «ПушкинРядом» в Санкт-Петербурге.

«У нашего коллектива "Сурганова и оркестр" недавно зародилась традиция. Мы в нашем маленьком арт-пространстве уже второй год будем отмечать наступающие новогодние праздники концертом по заявкам от наших слушателей. Ну а сейчас в "Пушкин Рядом" происходят чудесные события: выступают поэты, композиторы, коллективы, ставятся моноспектакли», - заключила собеседница НСН.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» интересную историю о Светлане Сургановой и передал ей «сахалинские поздравления» с Днем рождения.

