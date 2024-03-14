Директор группы «Пилот» объяснил перенос концерта в Перми гастрольным графиком
Изменение даты выступления группы «Пилот» в Перми было инициировано самими музыкантами, заявил НСН директор коллектива Даниил Петровский.
Директор рок-группы «Пилот» Даниил Петровский рассказал НСН, что концерт коллектива в Перми перенесли из-за гастрольного графика.
Выступление группы, которое должно было состояться 14 марта, перенесли на 19 октября за день до мероприятия. Организаторы сообщили, что все приобретенные билеты действительны на новую дату. По словам Петровского, концерт был перенесен по решению музыкантов.
«У нас нет никаких проблем, концерт перенесен по нашей инициативе. Так сложился гастрольный график, что группе нужно быть в Санкт-Петербурге», - заверил он.
Ранее группа «Слот» объявила, что запланированный на 2 марта концерт в Архангельске переносится на 12 мая. При этом февральские концерты коллектива в Тамбове, Пензе и Тольятти были отменены, напоминает «Радиоточка НСН».
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