Новая группа Хавтана выходит на большие площадки

Авторский проект Евгения Хавтана под названием Los Havtanos даст свой первый серьёзный сольный концерт. 9 августа в клубе «16 Тонн» лидер группы «Браво» вместе с кубинскими музыкантами порадует зрителей зажигательными латинскими ритмами. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и поделился впечатлениями – каково это – снова быть участником молодого начинающего коллектива? Подробности – только на НСН.

«До этого мы с этой командой играли в маленьких клубах и это будет наше первое выступление для достаточно большой аудитории. Большой эту аудиторию можно назвать условно, но для нас это действительно большая аудитория, поскольку мы – начинающая, молодая группа, у нас все впереди, каждый человек нам важен. Сейчас мы уже записали 4 песни, сделали их студийные варианты. Наверное, в сентябре – октябре они появятся в iTunes», - рассказал артист.

Будем ждать новых релизов от команды, ну а пока, напомним, послушать латино от Евгения Хавтана и его музыкантов можно 9 августа в клубе «16 Тонн».

