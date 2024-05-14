СМИ: Правительство согласовало снятие ограничений на экспорт бензина

Власти России решили снять временные ограничения на экспорт бензина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Ограничения снимут на срок до 30 июня — правительство должно согласовать соответствующее постановление в ближайшую неделю.

Эксперты связывают решение с насыщением внутреннего рынка.

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Временный запрет экспорта бензина из России сработал полноценно, внутренний рынок топлива на данный момент даже перенасыщен из-за обилия предложения, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. В пресс-службе Кабмина уточнили, что запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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