СМИ: Правительство согласовало снятие ограничений на экспорт бензина
Власти России решили снять временные ограничения на экспорт бензина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Ограничения снимут на срок до 30 июня — правительство должно согласовать соответствующее постановление в ближайшую неделю.
Эксперты связывают решение с насыщением внутреннего рынка.
Временный запрет экспорта бензина из России сработал полноценно, внутренний рынок топлива на данный момент даже перенасыщен из-за обилия предложения, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. В пресс-службе Кабмина уточнили, что запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru