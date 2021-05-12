Noize MC зачитал «Сказку о рыбаке и рыбке»

Рэпер Noize MC сделал песню из произведения А.С Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Подвиг его на это сын, которому задали наизусть выучить строки классического произведения. Как рассказал сам музыкант в Instagarm, зубрежка сыну давалась тяжело.

«Обычно в подобных случаях я записываю неприступное стихотворение на диктофон под гитару, используя первый попавшийся мотив, и даю слушать на повторе, пока не выучится. Но чёртова «Сказка» под гитару не пошла — треугольное колесо катится глаже, чем эта угловатая карапында. Пришлось врубать комп, подключать синтезатор и вот это вот всё», - написал артист в своем микроблоге.