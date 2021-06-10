Noize MC заболел коронавирусом

Рэпер Иван Алексеев, более известный, как Noize MC, написал в своём Instagram, что заразился коронавирусом.

По его словам, 7 июня он почуствовал недомогание и сдал тест, который оказался положительным. При этом музыкант и его семья уже переболели COVID-19 в декабре прошлого года, и в мае тест на антитела показал высокий титр.

Noize MC добавил, что теперь находится на самоизоляции, в связи с чем запланированный на 12 июня концерт в Киеве переносится на 31 июля, также переносится выступление в Смоленске.

Ранее Алексеев заявил, что сотрудники ФСБ и МВД совместно с администрацией Оренбургской области срывают его концерты, сообщает Ura.ru. По его словам, силовики угрожают организаторам выступлений.

