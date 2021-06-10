Noize MC заболел коронавирусом
Рэпер Иван Алексеев, более известный, как Noize MC, написал в своём Instagram, что заразился коронавирусом.
По его словам, 7 июня он почуствовал недомогание и сдал тест, который оказался положительным. При этом музыкант и его семья уже переболели COVID-19 в декабре прошлого года, и в мае тест на антитела показал высокий титр.
Noize MC добавил, что теперь находится на самоизоляции, в связи с чем запланированный на 12 июня концерт в Киеве переносится на 31 июля, также переносится выступление в Смоленске.
Ранее Алексеев заявил, что сотрудники ФСБ и МВД совместно с администрацией Оренбургской области срывают его концерты, сообщает Ura.ru. По его словам, силовики угрожают организаторам выступлений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+11 699 / сут.
Умерли
125 тыс.+383 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 096 / сут.
- Noize MC заболел коронавирусом
- Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
- Хованскому предъявлено обвинение в оправдании терроризма
- Постпред России при ОБСЕ назвал военные учения Украины и НАТО провокацией
- Украина запретила въезд в страну иностранцам, привитым вакциной «Спутник V»
- МВД предложило сделать добровольным техосмотр легковых автомобилей
- Захарова прокомментировала требование УЕФА к форме сборной Украины
- УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины надпись «Героям слава»
- Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата
- «Езда по ушам!» Бизнес против ночных ограничений для крупных торговых сетей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru