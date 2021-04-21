Noize MC, Найк Борзов, «Сансара» и TatooIn выступят в море

Фестиваль-регата Music Race II пройдет в Греции с 15 по 22 мая 2021 года. В фестивале примут участие Найк Борзов, Zoloto, RSAC, «Сансара», Tattooin, Шура Кузнецова, Корней, Антон Лаврентьев и Алина Астровская («Орел и решка»), Антон Макаров. А также уже во второй раз специальным гостем музыкального фестиваля станет рэпер Noize MC.

Фестиваль-регата Music Race проходит во второй раз, как говорят организаторы, арт-директор клуба «16 Тонн», Павел Камакин и создатель яхт-школы Wind Brothers Сергей Соловьев, «Music Race для таких же как мы влюбленных в море истинных ценителей музыки».

В первый раз музыкальная регата прошла в Испании в 2019 году и состояла из 15 судов.

