«Мельница» призвала на фоне самоизоляции не сдавать билеты на концерты
Музыканты группы «Мельница» рассказали НСН в эфире НАШЕго радио о том, как они проводят свой режим самоизоляции, а также призвали всех поклонников не спешить сдавать купленные билеты на концерты.
Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. Но не завершается борьба с эпидемией. Власти подготовили алгоритм постепенного снятия ограничений для регионов. Однако говорить о полном снятии режима самоизоляции пока рано, россияне и после 12 мая будут вынуждены оставаться дома. Музыканты и артисты не стали исключением.
Музыканты группы «Мельница» рассказали НСН в эфире «Нашего радио» о том, как они проводят время на самоизоляции.
- «Дорогие друзья! Все мы сидим взаперти уже достаточно давно и успели соскучиться и друг по другу, и по концертам, и встречам с нашими слушателями. В ближайшее время нам хотелось бы провести некий аналог творческой встречи с участием всех музыкантов группы «Мельница». Мы ответим на ваши вопросы, расскажем, как нам живётся на самоизоляции, чем удаётся заниматься, может даже что-то споём», - рассказала Наталья О’Шей
- «Всем привет, друзья. Карантин разлучил нас на достаточно большой срок и непонятно, когда же он закончится. Но мы все призываем ни в коем случае не унывать и надеется на скорейшее разрешение ситуации, мы обязательно увидимся», - рассказал Сергей Вишняков
- «Я самоизолировался в Тверской области, на земле, где я строю свой дом. Ни капельки не жалею, что сюда приехал, у меня не было еще времени хоть немного поскучать. Я ежедневно занят домашними делами и всем желаю найти себе занятие дома. Берегите себя и своих близких, соблюдайте все правила самоизоляции, мы обязательно скоро с вами увидимся на концертах», - рассказал Дмитрий Фролов
- «В данный момент я нахожусь на самоизоляции в своей подмосковной квартире в Люберцах. Все свободное время я провожу с семьей, вместе мы занимаемся саморазвитием и поддерживаем себя в хорошей физической форме. У меня большая просьба ко всем поклонникам – не сдавайте билеты, дождитесь всех перенесенных концертов, которые обязательно состоятся. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья», - рассказал Дмитрий Каргин
- «Я на самоизоляции открыл для себе огромное количество отличных сериалов и книг, поэтому я всем советую почитать как можно больше интересных произведений. От себя я бы посоветовал сериалы: «Разрабы» и сериал «Рассказы из петли». Слушайте музыку, развивайтесь, растите над собой. Всех обнимаю, скоро увидимся», - рассказал Алексей Кожанов
Ранее в эфире НСН лидер группы LASCALA Аня Грин рассказала о том, как проходят её дни на самоизоляции.
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- «Мельница» призвала на фоне самоизоляции не сдавать билеты на концерты
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