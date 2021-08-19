«Ночные Снайперы» выпустили не номерной альбом

19 августа Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» выпустили специальный не номерной альбом «1993. Vol.1».

В него вошли 12 треков, написанные в разные годы начиная с с 1993-го, заканчивая 2016-м, и впервые аранжированные группой.

Накануне релиза Диана попросила аудиторию своего инстаграма угадать трек-лист пластинки: все 12 песен не угадал никто.

Выход «1993. Vol.1» был приурочен ко дню рождения коллектива «Ночные Снайперы»

