Nightwish снова перенесли московский концерт
Финская группа Nightwish назвала новую дату своего концерта в Crocus City Hall. Дважды перенесенное выступление теперь должно состоятся 12 сентября 2021 года.
До этого коллектив планировал выступить 27 мая 2020 года, после 7 июня 2021 года.
Все приобретенные ранее билеты будут действительны в новую дату концерта 12 сентября.
Nightwish в Москве представит релиз «Human. :II: Nature». Это первый двойным альбомом в дискографии команды, он разделен на металлическую и симфоническую части.
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