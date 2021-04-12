Nightwish снова перенесли московский концерт

Финская группа Nightwish назвала новую дату своего концерта в Crocus City Hall. Дважды перенесенное выступление теперь должно состоятся 12 сентября 2021 года.

До этого коллектив планировал выступить 27 мая 2020 года, после 7 июня 2021 года.

Все приобретенные ранее билеты будут действительны в новую дату концерта 12 сентября.

Nightwish в Москве представит релиз «Human. :II: Nature». Это первый двойным альбомом в дискографии команды, он разделен на металлическую и симфоническую части.

