«Ни в коем случае!» Глеб Самойлов против канонизации Мамонова
Лидер группы Matrixx Глеб Самойлов высказался против идеи причислить к лику святых Петра Мамонова.
«Никогда, ни в коем случае!!! Это убьёт всё, в том числе надежду на память и интерес в новых поколениях, разрушит его гениальную противоречивость. Не закапывайте его для будущего. Иначе — забвение», - написал в своих соцсетях Самойлов.
С инициативой причисления Мамонова к лику святых выступили некоторые поклонники основателя группы «Звуки Му». Вдова музыканта и актера Ольга Мамонова поддержала движение за канонизацию супруга, но сказала, что сама к этому прилагать усилия не собирается.
Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля 2021.
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