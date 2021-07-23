«Ни в коем случае!» Глеб Самойлов против канонизации Мамонова

Лидер группы Matrixx Глеб Самойлов высказался против идеи причислить к лику святых Петра Мамонова.

«Никогда, ни в коем случае!!! Это убьёт всё, в том числе надежду на память и интерес в новых поколениях, разрушит его гениальную противоречивость. Не закапывайте его для будущего. Иначе — забвение», - написал в своих соцсетях Самойлов.