«Ни в коем случае!» Глеб Самойлов против канонизации Мамонова

Лидер группы Matrixx Глеб Самойлов высказался против идеи причислить к лику святых Петра Мамонова.

«Никогда, ни в коем случае!!! Это убьёт всё, в том числе надежду на память и интерес в новых поколениях, разрушит его гениальную противоречивость. Не закапывайте его для будущего. Иначе — забвение», - написал в своих соцсетях Самойлов.

Мамонов, которого не стало

С инициативой причисления Мамонова к лику святых выступили некоторые поклонники основателя группы «Звуки Му». Вдова музыканта и актера Ольга Мамонова поддержала движение за канонизацию супруга, но сказала, что сама к этому прилагать усилия не собирается.

Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля 2021.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Петр МамоновМузыкаМузыкантыРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры