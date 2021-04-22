Netflix снимет фильм о группе Kiss

Netflix готовит байопик группы Kiss. Как пишет Deadline, эту информацию уже подтвердил солист коллектива Пол Стэнли. В своем Twitter он прокомментировал новость о съемках картины словом «Правда!»

Режиссером ленты назначен Хоаким Роннинг, снявший «Кон-Тики» и «Малефисента: Владычица тьмы». Рабочее название картины: «Shout It Out Loud» по одноименной песне коллектива.

Производством фильма займутся Atmosphere Entertainment и Universal Music Group, которые уже имели кассовый успех с музыкальными картинами «Богемская рапсодия» и «Рокетмен».

Фильм находится на ранней стадии разработки и дата премьеры пока неизвестна.



