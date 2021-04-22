Netflix снимет фильм о группе Kiss
Netflix готовит байопик группы Kiss. Как пишет Deadline, эту информацию уже подтвердил солист коллектива Пол Стэнли. В своем Twitter он прокомментировал новость о съемках картины словом «Правда!»
Режиссером ленты назначен Хоаким Роннинг, снявший «Кон-Тики» и «Малефисента: Владычица тьмы». Рабочее название картины: «Shout It Out Loud» по одноименной песне коллектива.
Производством фильма займутся Atmosphere Entertainment и Universal Music Group, которые уже имели кассовый успех с музыкальными картинами «Богемская рапсодия» и «Рокетмен».
Фильм находится на ранней стадии разработки и дата премьеры пока неизвестна.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- Отдыхающих в Турции и Танзании российских туристов вернут на родину до 1 мая
- Путин предложил всем государствам присоединиться к проектам по климату
- СМИ: В Европе началось судебное разбирательство против AstraZeneca
- АТОР: Несмотря на отмену чартеров россияне не изменяют Турции
- Россия направила в МИД Украины ноту в связи с антироссийской акцией в Киеве
- АТОР: Спрос на Чёрное море в РФ на майские обогнал показатели 2019 года
- Чехия потребовала от России сократить состав своего посольства в Праге
- Ассоциация туроператоров назвала сроки возобновления чартеров на курорты Египта
- Предприятия Арктики были оштрафованы на 17,5 млн рублей
- СМИ: Власти Индонезии рассказали об исчезнувшей подлодке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru