«Нет времени!»: Шнуров отказался от участия в шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров утверждает, что его пригласили в качестве наставника в шоу «Голос» на Первом канале, но он отказался от этого предложения.

«Меня позвали, но я что-то как-то уже все. Я всех наставил, мне кажется, на путь истинный. Нет. Нет времени», - сказал Шнуров в интервью ТАСС.

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По словам музыканта, ему жалко тратить время на обучение кого-то другого, поскольку «хочется самому что-то поделать».

Наставниками 12-го сезона шоу «Голос», стартовавшего в январе 2024 года, стали Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев, а за «красной кнопкой» впервые сидит Zivert, отмечается на сайте проекта.

Ранее Шнуров сообщил, что новый альбом группы «Ленинград» выйдет 29 ноября, и раскрыл секрет сотрудничества с Инстасамкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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