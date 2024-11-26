«Нет времени!»: Шнуров отказался от участия в шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров утверждает, что его пригласили в качестве наставника в шоу «Голос» на Первом канале, но он отказался от этого предложения.

«Меня позвали, но я что-то как-то уже все. Я всех наставил, мне кажется, на путь истинный. Нет. Нет времени», - сказал Шнуров в интервью ТАСС.