Суд обязал агента Шнурова вернуть 90 млн рублей за сорванный концерт в «Лужниках»
Агент Шнурова должен вернуть компании «АртЛайф» аванс за несостоявшийся концерт в «Лужниках» в 2023 году, заявил НСН представитель компании «АртЛайф».
Кассационный суд постановил, что агент лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова должен вернуть организатору несостоявшегося концерта в «Лужниках» аванс в размере 90 миллионов рублей, сообщил НСН представитель компании «АртЛайф».
«Кассация сегодня подтвердила, что агент Шнурова обязан вернуть «АртЛайф» аванс в размере 90 миллионов рублей за несостоявшийся концерт в «Лужниках». Это первое дело из трех споров группы «Кассир.ру» и агента Шнурова, которое рассмотрела кассационная инстанция Московского округа. Судьи кассации встали на сторону организаторов концерта», - сказал собеседник НСН.
Концерт Шнурова в «Лужниках», за который артист получил аванс в размере 90 миллионов рублей, должен был состояться 16 сентября 2023 года. Кроме того, лидер «Ленинграда» получил аванс в 50 миллионов рублей за концерт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, намеченный на осень того же года.
Организаторы хотят отсудить у Шнурова и его агента 140 миллионов рублей аванса за отмененные выступления в двух столицах. Со своей стороны, защита Шнурова настаивает на возвращении порядка 60 миллионов рублей – второй части гонорара за концерт в Москве и неустойки, отмечает «Радиоточка НСН».
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