Нестеров: Пердставляем Zerolines, серию – 2. Надеюсь, не последнюю

Проект Олега Нестерова Zerolines в этом году порадует поклонников интуитивной музыки вторым альбомом. В него войдут 5 песен, - их команда уже однажды показала на живом выступлении в Московском Планетарии. Первый альбом был написан еще в начале двухтысячных, а записан – только в 2017 году. Музыкант заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что изменилось во второй пластинке. Подробности – только на НСН.

«В отличие от нашего стартового альбома, материал к которому был записан в 2000 и 2001 годах, а сведен только в 2016 (и тогда же выпущен), этот материал был записан уже после выхода нашего стартового альбома в период 2017, 2018 и 2019 годов. То есть, это Zerolines, серия – два. Надеюсь, не последняя», - отметил Олег Нестеров.

Новый альбом проекта Zerolines выйдет в декабре, а уже весной можно надеяться на релиз нового альбома группы «Мегаполис».

