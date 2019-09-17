Нестеров: Пердставляем Zerolines, серию – 2. Надеюсь, не последнюю
Второй альбом, работа над которым велась с 2017 года, команда Олега Нестерова представит публике в декабре.
Проект Олега Нестерова Zerolines в этом году порадует поклонников интуитивной музыки вторым альбомом. В него войдут 5 песен, - их команда уже однажды показала на живом выступлении в Московском Планетарии. Первый альбом был написан еще в начале двухтысячных, а записан – только в 2017 году. Музыкант заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что изменилось во второй пластинке. Подробности – только на НСН.
«В отличие от нашего стартового альбома, материал к которому был записан в 2000 и 2001 годах, а сведен только в 2016 (и тогда же выпущен), этот материал был записан уже после выхода нашего стартового альбома в период 2017, 2018 и 2019 годов. То есть, это Zerolines, серия – два. Надеюсь, не последняя», - отметил Олег Нестеров.
Новый альбом проекта Zerolines выйдет в декабре, а уже весной можно надеяться на релиз нового альбома группы «Мегаполис».
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