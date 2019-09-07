«Несчастный случай»: Сначала хотели напугать публику, потом поняли, что нечем

13 сентября группа «Несчастный случай» сыграет большой концерт в ДК имени Горбунова. Поскольку 13 число в этом году выпало на пятницу, ведущие программы «За сценой» на «НАШЕМ радио» спросили у Алексея Кортнева, будет ли программа концерта соответствовать дате. Подробности – только на НСН.

«У нас, конечно, было огромное искушение одеться в черное, но потом мы поняли, что у нас просто нет страшных песен. Неясно, как пугать публику! Чем? Так что, это будет развеселая программа, мы сыграем довольно много песен из спектакля «В городе Лжедмитрове». С нами вместе на сцену выйдет актриса Кристина Бабушкина, исполнила главной (и единственной) женской роли в этом спектакле, мы разыграем с ней пару номеров. Все это будет в полном составе, с привлеченными музыкантами, так что, я думаю, это будет грандиозное зрелище, приходите, посмотрите!» - пригласил артист.

Ну, а что касается мюзикла «В городе Лжедмитрове», ближайший показ состоится 15 сентября в ДК имени Зуева.

