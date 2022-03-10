Немецкая группа Rammstein выпустит новый клип
10 марта немецкая метал-группа Rammstein выпустит новый клип под названием Zeit («время»). Тизер нового видео уже появился на официальном Youtube-канале музыкального коллектива.
Отмечается, что премьера клипа запланирована на 19:00 часов вечера по московскому времени. По данным портала NME, артисты планируют сделать продолжение своего альбома под названием Untitled, созданного в 2019 году. Завершить работу над этим проектом артисты собираются в конце текущего года.
Последний мировой тур группы состоялся в 2019 году, но потом музыканты повторили его «на бис» в 2020, сузив географию концертов до европейского турне по небольшим городам.
Rammstein - немецкая метал-группа, стиль которой относится к жанру индастриал-метал. Она была создана в январе 1994 года в Берлине.
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