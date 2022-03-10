Немецкая группа Rammstein выпустит новый клип

Последний мировой тур группы состоялся в 2019 году, но потом музыканты повторили его «на бис» в 2020, сузив географию концертов до европейского турне по небольшим городам.

Rammstein - немецкая метал-группа, стиль которой относится к жанру индастриал-метал. Она была создана в январе 1994 года в Берлине.