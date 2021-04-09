Неизданный альбом Принса «Welcome 2 America» выйдет летом

Неизданный альбом певца Принса, который был записан в 2010 году, «Welcome 2 America» выйдет уже 30 июля. Пишет издание Rolling Stone.

Заглавный трек, где записан монолог артиста, уже был представлен в преддверии выхода пластинки.

«Мир полон дезинформации. Видение будущего Джорджа Оруэлла уже здесь. Нам нужно, чтобы двое оставались непоколебимыми в вере в предстоящие трудные времена », - сказал Принс в 2010 году в заявлении, опубликованном Estate.

Пластинка «Welcome 2 America» включает в себя 12 треков, 11 из оригинальные и один кавер на песню Soul Asylum «Stand Up and B Strong», который так и не был выпущен. Остальные песни можно было услышать на радио или вживую на концертах артистов.

Принс умер 21 апреля 2016 года в своём владении Пейсли Парк. Причиной смерти стала случайная передозировка фентанила. Этот препарат он применял для снятия болей в тазобедренном суставе, мучивших его на протяжении многих лет. За полгода до смерти артисту был поставлен диагноз СПИД.

Певец был известен по всему миру, его альбомы разошлись тиражом более 100 миллионов копий. Принс лауреат семи премий «Грэмми», премий «Оскар» и «Золотой глобус». В 2004 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

