«Драм, отшельник и медведь»: Культурный гид страны от Нейромонаха Феофана

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил один из самых загадочных исполнителей, Нейромонах Феофан, выступающий в стиле «древнерусский драм».

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Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет очень насыщенной. В Москве дадут летние концерты «Чиж &Со» (9 июня Зелёный театр на ВДНХ), Пневмослон (9 июня, Base), МультFильмы (9 июня, «Мумий Тролль Bar»), Нейромонах Феофан (10 июня, Base) и группа «ГК» Гоши Куценко (8 июня, Magnus Locus).

«Йорш» и «Потомучто» выступят в Питере, Гарик Сукачев и Светлана Сурганова отправятся в Екатеринбург, «Ария» - в Ульяновск, «Звери» - на горнолыжный курорт Шерегеш, а «Кирпичи» с «Заточкой» - в Курск, где пройдет фестиваль крафтовой культуры.

Феофан рассказал НСН о подробностях московского концерта, а также объяснил, чей День рождения будет отмечаться городе на Неве в конце июля.

«Добро! В эту субботу мы сыграем самые веселые и разухабистые песнопения. Будем веселиться, петь, хохотать, да безудержно плясать. Также мы этим летом планируем сыграть концерт в честь Дня рождения. Кто называет 25 июля Днем рождения древнерусского драма, тот сильно заблуждается, ибо сей день – День рождения Нейромонаха Феофана, а древнерусский драм родился давно-давно, когда еще летоисчисление не началось. Он очень древний, а я всего лишь пробуждаю его силу с помощью природы, и дарю всем вам», - отметил музыкант.

