«Драм, отшельник и медведь»: Культурный гид страны от Нейромонаха Феофана
Нейромонах Феофан в эфире НСН пообещал Москве и Питеру «разухабистые пляски», раскрыл тайны своего образа и имени, и рассказал о диете Медведя, ставшего героем знаменитого клипа.
Концерты: «Лыжи, крафт и разухабистые пляски»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил один из самых загадочных исполнителей, Нейромонах Феофан, выступающий в стиле «древнерусский драм».
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Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет очень насыщенной. В Москве дадут летние концерты «Чиж &Со» (9 июня Зелёный театр на ВДНХ), Пневмослон (9 июня, Base), МультFильмы (9 июня, «Мумий Тролль Bar»), Нейромонах Феофан (10 июня, Base) и группа «ГК» Гоши Куценко (8 июня, Magnus Locus).
«Йорш» и «Потомучто» выступят в Питере, Гарик Сукачев и Светлана Сурганова отправятся в Екатеринбург, «Ария» - в Ульяновск, «Звери» - на горнолыжный курорт Шерегеш, а «Кирпичи» с «Заточкой» - в Курск, где пройдет фестиваль крафтовой культуры.
Феофан рассказал НСН о подробностях московского концерта, а также объяснил, чей День рождения будет отмечаться городе на Неве в конце июля.
«Добро! В эту субботу мы сыграем самые веселые и разухабистые песнопения. Будем веселиться, петь, хохотать, да безудержно плясать. Также мы этим летом планируем сыграть концерт в честь Дня рождения. Кто называет 25 июля Днем рождения древнерусского драма, тот сильно заблуждается, ибо сей день – День рождения Нейромонаха Феофана, а древнерусский драм родился давно-давно, когда еще летоисчисление не началось. Он очень древний, а я всего лишь пробуждаю его силу с помощью природы, и дарю всем вам», - отметил музыкант.
Театр: «Лицо я не покажу никогда»
В числе самых популярных спектаклей выходных, по версии «Kassir.ru», «Бесконечный апрель» (режиссер Анна Горушкина) с Ириной Безруковой (на фото) в Московском губернском театре (худрук Сергей Безруков), «Над пропастью во ржи» (режиссёр Пётр Куртов) в Театре им. М.Н. Ермоловой (худрук Олег Меньшиков) и «Женщина-змея» (режиссер Олег Долин) в Театре на Малой Бронной (худрук Константин Богомолов).
Театралов Петербурга заинтересовал «Carmen P.S.» с гимнасткой Ляйсан Утяшевой, в Омске идут на «Ромео и Джульетту», в Калининграде на «Юнону и Авось», а в Екатеринбурге – на «Федота-стрельца» по мотивам нетленки Леонида Филатова.
Ну а Нейромонах Феофан, всегда скрывающий свое лицо под капюшоном, рассказал НСН о рождении этого необычного образа.
«Образ Нейромонаха Феофана связан с много с чем. В основном, с неким аскетичным образом жизни отшельническим. Костюм навеян, в том числе и назгулами, но не только. Имя сие было дано природою, не сам я его придумал, а лицо, - а зачем его показывать? Нужно слушать музыку, наслаждаться драмом древнерусским, а вот это все – для чего? Поэтому показывать лицо я не планирую и не буду никогда», - пообещал музыкант.
Кино: Медведь, Снегирь и Мармадюк
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. Его главной премьерой станет драма Бориса Хлебникова (на фото) «Снегирь», рассказывающая о ледяных круизах банды морских бродяг.
На экраны также выйдут российские фильмы «Голова-жестянка» (режиссер Иван Капитонов) и «Солнце на вкус» (режиссер Эльдар Салаватов), однако, согласно данным предварительных продаж, и их, и «Снегиря» опережает мультфильм «Мармадюк» про непослушного и веселого пса, который готовится к чемпионату мира среди собак.
Ну а Нейромонах Феофан рассказал НСН о Медведе, который наряду с диджеем Никодимом является одним из главных участников группы, а также героем легендарного клипа «Притоптать», собравшего более 20 млн просмотров на YouTube.
«Имени у него нет, он просто Медведь. Он сидит в своей берлоге, ест мед, варенье, пряники, да баранки и зело толстеет. Если бы не драм древнерусский, он бы, наверное, превратился в огромный шар, да укатился бы неизвестно куда. А так, кк только он заслыхает звуки древнерусского драма, сразу пускается в пляс и тратит калории, благодаря чему приобретает более-менее опрятный вид», - заключил собеседник НСН.
Кроме того, в столице с 7 по 18 июня пройдет фестиваль документального кино Beat Film Festival, в рамках которого покажут 15 фильмов из разных стран. В их числе картины о режиссерах Альфреде Хичкоке и Дэвиде Линче, фотографе Хельмуте Ньютоне, британской рок-группе «The Zombies» и родоначальниках детройтского техно.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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