Дмитрий Спирин разочаровался в своем альбоме, написанном на карантине

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. В то время как Московская область уже с 23 мая отменила пропускной режим цифровых пропусков. Несмотря на эти послабления сознательные граждане продолжают соблюдать режим домашней самоизоляции. Артисты и музыканты во время карантина времени зря не теряли и за два месяца домашнего режима успели записать новые альбомы.

Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин решил не делать полноценный релиз из песен, своего инстаграм-проекта «Дом 667» записанный в период режима самоизоляции.

«Я, честно говоря, разочаровался в целесообразности его выпуска. По нескольким причинам. Все песни слишком привязаны к моменту: и в том смысле, что темы для них выбирались по заказу, что прикольно «здесь и сейчас», но для вечности — не очень. Все слишком пропитано "карантинностью". Что, скорее всего, уже очень скоро потеряет актуальность, а соответствующий̆ контекст этим песням необходим. Без него они становятся просто чем -то странным и непонятно зачем придуманным. В них то там, то сям, по мелочи, разбросаны элементы, которые я бы с радостью заюзал бы в будущих нормальных песнях. Где-то — это богатая тема текста, в проекте не слишком круто раскрытая, где-то — мелодия припева или куплета. Если все эти песни сейчас записать и выпустить, заимствовать из них в будущем будет уже нельзя. Следующий аспект: когда все эти песни воспринимались как сиюминутные сочинения на заданные темы, инстаграм-прикольчик, им многое прощалось, так как все понимали, что за этим стоит. Как все эти «пирожные картошки» и «рептилоиды» зазвучат вне контекста челленджа по заказам? Есть и ещё одно соображение: все самое сочное из проекта я хочу выдернуть для использования в более серьёзных целях. Не хотелось бы публиковать под своим именем релиз, состоящий из заведомого отстоя» - рассказал Дмитрий Спирин

Ранее лидер группы "Ундервуд" Максим Кучеренко и волонтер Даниил Камбулов рассказали НСН в эфире НАШЕго радио о своей работе над песней, посвященной волонтерской помощи в борьбе с коронавирусом



