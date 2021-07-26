Нейромонах Феофан представил вторую часть «Акустики»
В День своего рождения Нейромонах Феофан выпустил вторую часть сборника «Акустика». В альбом вошли двенадцать камерных версий песен проекта, среди которых – «Пасынок правил», «Дрова», «Красна девица», «Дрова», а также совместный трек с Drumma «Замиренье».
«Родные, сегодня отмечаем День рождения да в качестве дара нашим преданным слушателям, благодаря которым Драм древнерусский по всему миру сияет, презентуем второй акустический сборник, куда вошло ещё больше ваших любимых песнопений», - написал артист в предисловии к альбому.
Ранее Нейромонах Феофан выпустил цифровое переиздание первой части акустического альбома.
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