Нейромонах Феофан представил вторую часть «Акустики»

В День своего рождения Нейромонах Феофан выпустил вторую часть сборника «Акустика». В альбом вошли двенадцать камерных версий песен проекта, среди которых – «Пасынок правил», «Дрова», «Красна девица», «Дрова», а также совместный трек с Drumma «Замиренье».

«Родные, сегодня отмечаем День рождения да в качестве дара нашим преданным слушателям, благодаря которым Драм древнерусский по всему миру сияет, презентуем второй акустический сборник, куда вошло ещё больше ваших любимых песнопений», - написал артист в предисловии к альбому.

Ранее Нейромонах Феофан выпустил цифровое переиздание первой части акустического альбома.

