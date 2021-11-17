Нейромонах Феофан показал «Древнерусский рейв»
«Нейромонах Феофан» выпустил новый альбом с названием «Древнерусский рейв».
В пластинку вошло восемь новых песен, включая уже представленные раннее синглы«На заре» и «Новая телега».
«Сладкий звук новенькой балалаечки равнодушным не оставит никого. Я ажно гитары задорные электрические применил. Да так, что диву даться легче, чем носа касаться», - рассказал о создании альбома сам музыкант.
Концерты-презентации нового альбома группы «Нейромонах Феофан» состоятся в Москве 4 декабря и в Петербурге 11 декабря.
«Гостей ждет погружение в атмосферу настоящего древнерусского рейва с помощью необычных декораций», - обещают музыканты.
По традиции, зрителей концерта ждут в тематических нарядах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- Россия попала в список стран, где нарушена свобода вероисповедания
- МИД опубликовал переписку Лаврова по «нормандской встрече»
- Лукашенко и Меркель пришли к общему мнению о миграционном кризисе
- В Госдуме объяснили замену мигрантов кадрами из регионов
- Полиция задержала в Казани подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя
- Попова объяснила необходимость подписывать согласие о последствиях при вакцинации
- В России могут ввести QR-коды по количеству антител
- Фармаколог объяснил разницу между «Спутником V» и «КовиВаком»
- Следователи проверяют данные о смерти россиянина после поездки в Египет
- Попова заявила, что всех переболевших COVID-19 нужно привить от гриппа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru