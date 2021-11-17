Нейромонах Феофан показал «Древнерусский рейв»

«Нейромонах Феофан» выпустил новый альбом с названием «Древнерусский рейв».

В пластинку вошло восемь новых песен, включая уже представленные раннее синглы«На заре» и «Новая телега».

«Сладкий звук новенькой балалаечки равнодушным не оставит никого. Я ажно гитары задорные электрические применил. Да так, что диву даться легче, чем носа касаться», - рассказал о создании альбома сам музыкант.

Концерты-презентации нового альбома группы «Нейромонах Феофан» состоятся в Москве 4 декабря и в Петербурге 11 декабря.

«Гостей ждет погружение в атмосферу настоящего древнерусского рейва с помощью необычных декораций», - обещают музыканты.

По традиции, зрителей концерта ждут в тематических нарядах.

