«Негодяйские предатели!»: Депутат Луговой заявил, что не запрещал иностранную музыку

Депутат Госдумы Андрей Луговой в интервью НСН разъяснил смысл своей инициативы, касающейся ограничения «иностранного участия» в российских музыкальных платформах.

Луговой накануне на заседании Госдумы заявил, что «музыка — это пропаганда». В этом связи он озаботился тем, что доходы западных артистов с российских площадок могут идти на поддержку ВСУ. Депутат предложил ограничить долю "иностранного участия" 20% или вообще убрать ее с отечественных стримингов. Многие СМИ восприняли это как попытку запретить иностранную музыку, но парламентарий уточнил, что имел в виду совладельцев музыкальных платформ.