«Негодяйские предатели!»: Депутат Луговой заявил, что не запрещал иностранную музыку
Западные музыканты и иноагенты смогут получить доходы от российских стримингов после окончания СВО, приехав в страну и отсидев в мордовских лагерях, сказал в эфире НСН Андрей Луговой.
Депутат Госдумы Андрей Луговой в интервью НСН разъяснил смысл своей инициативы, касающейся ограничения «иностранного участия» в российских музыкальных платформах.
Луговой накануне на заседании Госдумы заявил, что «музыка — это пропаганда». В этом связи он озаботился тем, что доходы западных артистов с российских площадок могут идти на поддержку ВСУ. Депутат предложил ограничить долю "иностранного участия" 20% или вообще убрать ее с отечественных стримингов. Многие СМИ восприняли это как попытку запретить иностранную музыку, но парламентарий уточнил, что имел в виду совладельцев музыкальных платформ.
«Ни о каком сокращении иностранной музыки речи нет, речь идет о юридическом иностранном участии в музыкальных платформах. Должны быть только российские граждане или российские юридические лица. "Яндекс Музыка" и VK и так являются российскими, но они, в том числе пользуются различными прокси-компаниями, где, как правило, владельцами являются иностранцы: Warner Music, Sony Music, французская Believe Digital и их дочерние структуры. У нас тоже такие были - например, Первое музыкальное издательство... Например, Sony Music и другие компании были здесь до СВО, а потом сбежали, но тут же открылись какие-то прокси-компании, где они же являются владельцами. Иностранные исполнители, а также наши иностранные агенты заключают с ними соглашения, передают им свои права. Потом это передается на платформу "Яндекс Музыка", "ВКонтакте" или Rutube, денежки у них складируются в Москве на банковских счетах, а их американский или европейский владелец рассчитывается за кордоном с нашими сбежавшими негодяйскими предателями. Они думают, что после окончания военных действий сюда вернутся и начнут пользоваться деньгами, которые накопили. Мы этого не дадим, поэтому пусть не расслабляются», - сказал Луговой.
По его мнению, доходы таких исполнителей от стримингов должны поступать на специальный счет.
«Мы принимали два года назад закон о так называемых "нулевых счетах", открытых в российских банках у иностранных исполнителей. Мы не запрещаем музыку, пожалуйста – размещайте, но, если исполнителей-иноагентов, например "Би-2" прослушали где-то на "Яндекс Музыке", она должна отправить копеечку той компании, которой они передали свои права, а эта компания теперь уже должна будет эти денежки отправить на спецсчет, который будет открыт в российском банке. Там будут скапливаться десятки миллионов рублей, а эти придурки, если захотят получить деньги, должны будут собраться с силами, одеть условные бронежилеты и вернуться сюда, к нам в страну. Я их прямо в аэропорту буду встречать и за руку отведу к их "нулевому счету", чтобы они снимали деньги. Правда, я боюсь, что они туда не доедут, потому что против многих из них возбудили уголовные дела. Им придется лет пять отсидеть в мордовских лагерях, а потом приехать в банк и получать деньги», - заключил собеседник НСН.
Российские музыкальные сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» в начале октября начали маркировку исполнителей-иноагентов, после чего стриминги сообщили об удалении определенного контента по требованию властей. Исполнительный директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что музыканты, как правило, не оспаривают требования Роскомнадзора об удалении их треков из стримингов.
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