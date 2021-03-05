Не время для танцев-плясок. Критик об отказе Армении от «Евровидения»

«Были годы, когда Армения очень убедительно выступала, посылала интересных артистов на этот конкурс. Были не очень удачные годы. Так что грустно-печально. Это не самое экстраординарное событие, неучастие в конкурсе. Это не является обязаловкой. Несколько лет на конкурсе отсутствовала Чехия. Долгое время Италия не участвовала, потому что считала, что европейцы не ценят по достоинству итальянцев, их способность петь. А поскольку итальянцы были уверены, что петь умеют только они и больше никто, то были очень недовольны результатами «Евровидения». 20 лет практически Италии не было на конкурсе. Венгрия по экономическим причинам несколько лет назад отказывалась от участия. Пропускали «Евровидение» и Украина, и Россия. Турция несколько лет назад вышла из конкурса, выразив несогласие с методикой голосования. Так что кто-то выбывает, кто-то прибывает», - сказал Гаспарян.

По его мнению, отказ Армении от участия в конкурсе понятен. «Ситуация в Армении сейчас далеко не радужная, чтобы придаваться беззаботным танцам-пляскам. Поэтому это решение можно понять. Думаю, тут комплекс причин, экономических и политических», - заключил эксперт.

Армения принимает участие в «Евровидении» с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.

