Не время для танцев-плясок. Критик об отказе Армении от «Евровидения»
Артур Гаспарян в эфире НСН рассказал, почему отказ Армении от «Евровидения» не является экстраординарным событием.
Армения отказалась участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2021». Как сообщило общественное телевидение закавказской республики, «из-за последних событий и нехватки времени не получится достойно представить страну».
Музыкальный критик Артур Гаспарян в эфире НСН рассказал, почему отказ Армении от «Евровидения» не является экстраординарным событием.
«Были годы, когда Армения очень убедительно выступала, посылала интересных артистов на этот конкурс. Были не очень удачные годы. Так что грустно-печально. Это не самое экстраординарное событие, неучастие в конкурсе. Это не является обязаловкой. Несколько лет на конкурсе отсутствовала Чехия. Долгое время Италия не участвовала, потому что считала, что европейцы не ценят по достоинству итальянцев, их способность петь. А поскольку итальянцы были уверены, что петь умеют только они и больше никто, то были очень недовольны результатами «Евровидения». 20 лет практически Италии не было на конкурсе. Венгрия по экономическим причинам несколько лет назад отказывалась от участия. Пропускали «Евровидение» и Украина, и Россия. Турция несколько лет назад вышла из конкурса, выразив несогласие с методикой голосования. Так что кто-то выбывает, кто-то прибывает», - сказал Гаспарян.
По его мнению, отказ Армении от участия в конкурсе понятен. «Ситуация в Армении сейчас далеко не радужная, чтобы придаваться беззаботным танцам-пляскам. Поэтому это решение можно понять. Думаю, тут комплекс причин, экономических и политических», - заключил эксперт.
Армения принимает участие в «Евровидении» с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.
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