«Три города в октябре»: Рэпер Xzibit выступит в России с фолк-группой Otyken

Американский рэпер и сибирская фолк-группа Otyken выступят в трех городах России в октябре 2024 года, заявил НСН продюсер Андрей Медонос.

Американский рэпер Xzibit выступит в трех городах России вместе с сибирской фолк-группой Otyken, билеты будут стоить от 3,5 тысячи рублей, НСН продюсер коллектива Андрей Медонос.

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Рэпер ранее анонсировал в соцсетях выступления в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге совместно с Otyken, однако позже удалил публикацию. Медонос рассказал, что артиста попросили добавить к информации сведения о российских спонсорах предстоящих выступлений.

«Конечно, выступления состоятся. Он специально едет к нам. Будут совместные концерты Otyken и Xzibit, причем это не наша инициатива. Американский рэп – это противостояние системе. Эти артисты приезжают к нам, поскольку уважают и любят Россию. Мы попросили Xzibit убрать публикацию, поскольку он выложил слишком рано, не указал российских спонсоров. Сейчас отправили информацию, чтобы он повторно разместил анонс. Данные в его публикации были верными, концерты состоятся 4, 5 и 6 октября. Аренда залов уже оплачена. Стоимость билетов будет начинаться от 3,5 тысячи рублей во всех городах», - пояснил он.

Участники Otyken — представители малых сибирских народов. Группа совмещает современные тенденции музиндустрии и традиции Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а многие песни написаны на исчезающем чулымском языке, которым на данный момент владеют всего 44 человека.

В апреле 2024 года Xzibit выпустил ремикс на песню «Belief» сибирской фолк-группы. Рэпер добавил в трек несколько куплетов на английском языке, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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