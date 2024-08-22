«Три города в октябре»: Рэпер Xzibit выступит в России с фолк-группой Otyken
Американский рэпер и сибирская фолк-группа Otyken выступят в трех городах России в октябре 2024 года, заявил НСН продюсер Андрей Медонос.
Американский рэпер Xzibit выступит в трех городах России вместе с сибирской фолк-группой Otyken, билеты будут стоить от 3,5 тысячи рублей, НСН продюсер коллектива Андрей Медонос.
Рэпер ранее анонсировал в соцсетях выступления в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге совместно с Otyken, однако позже удалил публикацию. Медонос рассказал, что артиста попросили добавить к информации сведения о российских спонсорах предстоящих выступлений.
«Конечно, выступления состоятся. Он специально едет к нам. Будут совместные концерты Otyken и Xzibit, причем это не наша инициатива. Американский рэп – это противостояние системе. Эти артисты приезжают к нам, поскольку уважают и любят Россию. Мы попросили Xzibit убрать публикацию, поскольку он выложил слишком рано, не указал российских спонсоров. Сейчас отправили информацию, чтобы он повторно разместил анонс. Данные в его публикации были верными, концерты состоятся 4, 5 и 6 октября. Аренда залов уже оплачена. Стоимость билетов будет начинаться от 3,5 тысячи рублей во всех городах», - пояснил он.
Участники Otyken — представители малых сибирских народов. Группа совмещает современные тенденции музиндустрии и традиции Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а многие песни написаны на исчезающем чулымском языке, которым на данный момент владеют всего 44 человека.
В апреле 2024 года Xzibit выпустил ремикс на песню «Belief» сибирской фолк-группы. Рэпер добавил в трек несколько куплетов на английском языке, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Рязанской области стартовали съемки фильма с Никитой Кологривым
- Объявлен шорт-лист конкурса «Книга года - 2024»
- Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными компонентами
- В СК назвали возможную причину взрыва газа в доме в Кизеле
- Мэр Льгова Курской области сообщил об обстреле города кассетными боеприпасами
- Глава построившей яхту Bayesian компании назвал возможную причину ее крушения
- В очереди у Крымского моста скопилось около 1,4 тысяч машин
- Группа U2 анонсировала концертный фильм «V-U2»
- Виктория Бекхэм станет героиней документального сериала
- Паром в порту «Кавказ» после атаки ВСУ затонул
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru