«Не нравится, когда люди на меня кричат»: Кит Ричардс признался в нелюбви к рэпу

Гитарист легендарного коллектива The Rolling Stones Кит Ричардс заявил о своей неприязни к рэпу. По словам музыканта, он не любит, «когда люди кричат на него и называют это музыкой». Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

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«Я могу это получить, не выходя из своего дома», — сыронизировал Ричардс. Также гитарист заявил, что не является фанатом «дешевой и простой» поп-музыки, которая, по его мнению, звучит бесчувственно и одинаково.

Вместе с тем музыкант отметил, что ему нравится слушать игру на музыкальных инструментах. Ричардс заявил, что не любит пластиковую синтезаторную музыку, «ту самую, что играет в лифтах и которая сейчас является нормой».

Ранее сообщалось, что 20 октября коллектив выпустит свой 24-й альбом Hackney Diamonds. Это будет первая пластинка с оригинальным материалом за 18 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/officialkeef
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