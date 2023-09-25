«Не нравится, когда люди на меня кричат»: Кит Ричардс признался в нелюбви к рэпу

«Я могу это получить, не выходя из своего дома», — сыронизировал Ричардс. Также гитарист заявил, что не является фанатом «дешевой и простой» поп-музыки, которая, по его мнению, звучит бесчувственно и одинаково.

Вместе с тем музыкант отметил, что ему нравится слушать игру на музыкальных инструментах. Ричардс заявил, что не любит пластиковую синтезаторную музыку, «ту самую, что играет в лифтах и которая сейчас является нормой».

Ранее сообщалось, что 20 октября коллектив выпустит свой 24-й альбом Hackney Diamonds. Это будет первая пластинка с оригинальным материалом за 18 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

