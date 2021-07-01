Не любовь. «Love is…» подал в суд на Темникову
Голландская компания Minikim Holland B.V, которой принадлежат права на бренд известной жвачки «Love is…» подала в суд на певицу Елену Темникову.
В августе 2020 года артистка на обложке своего сингла «Как на фантиках Love Is» использовала символику бренда, как выяснилось не согласовав это с правообладателем.
Теперь компания Minikim Holland B.V в судебном порядке требует взыскать с Темниковой 3 млн рублей, чтобы покрыть потенциальные убытки. Эта сумма была рассчитана исходя из стоимости контрактов на использование «Love is…».
Для правообладателя «Love is…» это будет первое судебное разбирательство в России.
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