Не любовь. «Love is…» подал в суд на Темникову

Голландская компания Minikim Holland B.V, которой принадлежат права на бренд известной жвачки «Love is…» подала в суд на певицу Елену Темникову.

В августе 2020 года артистка на обложке своего сингла «Как на фантиках Love Is» использовала символику бренда, как выяснилось не согласовав это с правообладателем.

Теперь компания Minikim Holland B.V в судебном порядке требует взыскать с Темниковой 3 млн рублей, чтобы покрыть потенциальные убытки. Эта сумма была рассчитана исходя из стоимости контрактов на использование «Love is…».

Для правообладателя «Love is…» это будет первое судебное разбирательство в России.



