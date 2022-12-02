«Не хотела новых песен»: Основатель «Непара» о бывшей вокалистке
Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал о творческом расставании с Викторией Талышинской.
Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал о «творческом расставании» с бывшей вокалисткой группы Викторией.
«В 2012 году я понял, что Викуля такого уровня достигла, что мелковато для нее все, что мы делаем. Она хотела петь, отдыхать, гулять, она человек такой, она девчонка. Все это крайне негативно отражалось на коллективе, когда ты понимаешь, что ты за полгода не записал ни одной песни, потому что она не хотела. Я сидел в студии, не она. Контракта у нас не было, я подошел к продюсерам и сказал, что хочу идти своей дорогой. Я записал альбом сольный, у меня все было прекрасно, но была ностальгия, что потеряно что-то важное в жизни», - поделился он.
Ранее Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал, как в коллективе появилась новая участница Дарья Храмова.
3 декабря в Москве состоится юбилейный концерт Александра Шоуа и группы «Непара». Хиты группы «Они знакомы давно» и «Милая» были удостоены статуэтками «Золотой граммофон», а песня «Плачь и смотри», которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в фестивале «Песня года».
В 2020 году группа была перезапущена Александром Шоуа в новом составе, к коллективу присоединилась новая участница Дарья Храмова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- Российские войска поразили пункт дислокации наёмников в Часовом Яре в ДНР
- Первый за долгое время рейс из Омана в Россию вылетел из Маската
- В Европе хотят лишать свободы за обход санкций
- Еврокомиссия утвердила предложение внести обход санкций в список уголовных преступлений
- Синоптик: в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление
- Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи
- Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций
- «Формула 1» отменила Гран-при Китая 2023 года из-за коронавируса
- МЧС заявило о возобновлении движения паромов через Керченский пролив
- Путин заявил Шольцу о необходимости открытого расследования теракта на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru