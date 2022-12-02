«Не хотела новых песен»: Основатель «Непара» о бывшей вокалистке

Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал о «творческом расставании» с бывшей вокалисткой группы Викторией.

«В 2012 году я понял, что Викуля такого уровня достигла, что мелковато для нее все, что мы делаем. Она хотела петь, отдыхать, гулять, она человек такой, она девчонка. Все это крайне негативно отражалось на коллективе, когда ты понимаешь, что ты за полгода не записал ни одной песни, потому что она не хотела. Я сидел в студии, не она. Контракта у нас не было, я подошел к продюсерам и сказал, что хочу идти своей дорогой. Я записал альбом сольный, у меня все было прекрасно, но была ностальгия, что потеряно что-то важное в жизни», - поделился он.

Ранее Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал, как в коллективе появилась новая участница Дарья Храмова.

3 декабря в Москве состоится юбилейный концерт Александра Шоуа и группы «Непара». Хиты группы «Они знакомы давно» и «Милая» были удостоены статуэтками «Золотой граммофон», а песня «Плачь и смотри», которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в фестивале «Песня года».

В 2020 году группа была перезапущена Александром Шоуа в новом составе, к коллективу присоединилась новая участница Дарья Храмова.

