Названы «Лучшие альбомы Петербурга»
В Санкт-Петербурге прошла первая премия в области цифрового аудиомузыкального искусства «Лучший альбом Петербурга».
Победителями в семи номинациях стали альбом «Вира и майна» группы «Сплин», «Знак огня» Бориса Гребенщикова, «Людимаяки» группы IOWA, «Ультра» группы «Ауткаст», «Волчья ягода» проекта Theodor Bastard, «Silent Opera» от Long Arm и «Have a trip with Lucid Paradise» группы Great Revivers.
По данным организаторов премии, за прошедший год в северной столице было выпущено 400 альбом. 107 лонгплеев были отобраны для премии, в каждой из семи номинаций было представлено по шесть пластинок. Их отбирали более 1 400 меломанов-добровольцев из Санкт-Петербурга посредством закрытых прослушиваний 6-минутных превью альбомов. Победителей в каждой номинации определило жюри, в которое вошло 60 экспертов.
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