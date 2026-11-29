Названы главные музыкальные звёзды 2026 года в России
Итоги музыкального года подвели платформы TopHit и Sferoom на итоговом шоукейсе Top Hit Live!. Главным радиохитом 2026 года в России стал трек «Тону» исполнителя Hollyflame.
В топе года также «Луиза» Филиппа Киркорова, «Помню» Jony и «Давай не ждать» Мари Краймбрери. Самым ротируемым артистом на радио остаётся Дима Билан — наряду с его песнями станции чаще всего ставят треки Краймбрери, Zivert, Сергея Лазарева, Filatov & Karas, Artik & Asti и «Моей Мишель». На «Яндекс Музыке» в 2026 году лидировали Icegergert, Jakone и Madk1d, в VK Музыке — Jakone, Icegergert и Killiana; хитом обеих платформ стал «Банк» Icegergert & Zivert.
На церемонии вручения премии Top Hit Music Awards впервые отметят хиты, созданные с помощью искусственного интеллекта — в отдельной номинации. За год ИИ-генерация использовалась в 82 из 500 топовых треков российского интернета, а среди номинантов — «SMS» Uncleflexxx, «Кукла (AI Remix 2026)» Дискотеки Аварии & Vonamour и «Кайфовая» Vorskiy & GG Brodyaga.
Кроме того, на шоукейсе представили клип виртуального артиста Vzovi на песню «Твой голос», полностью сгенерированный на ИИ-студии Sferoom: за два дня ролик собрал 12 млн просмотров. А в 2027 году TopHit вместе со Sferoom запустит цифровую дистрибуцию, чтобы артисты и лейблы могли в несколько кликов отправлять треки в эфир и на цифровые площадки.
Ранее на премии «Распаковка 2026» четыре российских музыкальных стриминга впервые вместе назвали трек года, им стал «Банк» от Zivert и ICEGERGERT. Победителя в номинации «Трек года на стримингах» определили по числу прослушиваний на четырех сервисах: «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «КИОН Музыка», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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