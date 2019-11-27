Назван идеальный кандидат от России для «Евровидения»

Музыкант Владимир Пресняков-старший предложил отправить на конкурс «Евровидение» в 2020 году Александра Панайотова. Об этом он рассказал в беседе с РИА ФАН.

По его мнению, идеальным стал бы тандем Панайотова с Филиппом Киркоровым, который неоднократно готовил конкурсантов к этому испытанию.