Назван идеальный кандидат от России для «Евровидения»

27 ноября 201919:24

Музыкант Владимир Пресняков-старший предложил отправить на конкурс «Евровидение» в 2020 году Александра Панайотова. Об этом он рассказал в беседе с РИА ФАН.

По его мнению, идеальным стал бы тандем Панайотова с Филиппом Киркоровым, который неоднократно готовил конкурсантов к этому испытанию.

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«Это был бы идеальный тандем. Опыт Киркорова обязательно поможет Панайотову на Евровидении», — отметил Пресняков-старший.

Добавим, что певец Александр Панайотов пытается пробиться на «Евровидение» с 2005 года, однако пока без видимого успеха.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о намерении принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение». В эфире НСН её шансы оценил продюсер Иосиф Пригожин.

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