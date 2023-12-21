«Назло завистникам»: Соседов сообщил, что планирует выпуск авторских песен

«Меня просто грубо унижали и посылали, говоря, что мне вообще не стоит петь. Просто никому не нужно, чтобы у меня был успех», — заявил журналист.

Свое первое музыкальное выступление на телевидении с авторской композицией «Одиночество сердец» он назвал удачным. Соседов уточнил, что до записи эфира у него была лишь одна репетиция и посетовал. Несмотря на критиков своего творчества, в ближайшее время журналист планируют выпустить еще несколько песен.

«Петь мне или нет, играть или нет, кого любить, все это — не их дело», — заключил он.

Ранее Соседов рассказал, что в глубине души было рад после своего увольнения из шоу «За гранью» на НТВ, однако не исключил, что в будущем продолжит сотрудничество с телеканалом, сообщает «Радиоточка НСН».

