«Рад, что меня выгнали»: Соседов назвал шоу «За гранью» помойкой

Музыкальный критик Сергей Соседов был расстроен после своего увольнения из шоу «За гранью» на телеканале НТВ, сообщил он в разговоре с NEWS.ru.

Журналист подчеркнул, что жизнь не заканчивается на одном проекте. Также не исключил, что в будущем может возобновить сотрудничество с НТВ, если вновь получит предложение. Однако, принимая такое решение, будет руководствоваться лишь своими интересами.

«Если честно, я даже рад в глубине души, что меня выгнали из этой программы. Это же помойка была. Шоу вести было очень тяжело, я очень долго приходил в себя после того, как съемки завершались, – добавил Соседов.

Ранее журналист на протяжении двух лет вел программу «За гранью». О своем увольнении он узнал в начале декабря. Соседова заменили на Тимура Еремеева, сообщает «Радиоточка НСН».

