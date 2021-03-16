Наталья Орейро спела на русском языке

Певица и актриса Наталья Орейро с группой Bajofondo представила композицию «Будем танцевать» («Listo Pa'Bailar»). Песня спета на испанском и русском языках.

Трек был записан в разгар пандемии коронавируса. Одновременно с выпуском песни, вышел и клип на эту композицию. В ролике музыканты и сама Наталья Орейро появляются в разных окошках, что является прямой отсылкой к видеоконференциям, которые проходили в период пандемии коронавируса.

По словам самой Орейро, песня «Будем танцевать» - «позитивный и обнадеживающий взгляд на музыку и танцы».

В России Наталья Орейро известна по сериалам «Дикий Ангел» и «Богатые и знаменитые».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: YouTube/Bajofondo Oficial
ТЕГИ:МузыкантыМузыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры