Наталья Орейро спела на русском языке
Певица и актриса Наталья Орейро с группой Bajofondo представила композицию «Будем танцевать» («Listo Pa'Bailar»). Песня спета на испанском и русском языках.
Трек был записан в разгар пандемии коронавируса. Одновременно с выпуском песни, вышел и клип на эту композицию. В ролике музыканты и сама Наталья Орейро появляются в разных окошках, что является прямой отсылкой к видеоконференциям, которые проходили в период пандемии коронавируса.
По словам самой Орейро, песня «Будем танцевать» - «позитивный и обнадеживающий взгляд на музыку и танцы».
В России Наталья Орейро известна по сериалам «Дикий Ангел» и «Богатые и знаменитые».
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