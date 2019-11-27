НАШИ тайны! Диана Арбенина, «Ночные Снайперы» и Илья Чёрт дали «Секретный концерт»

В воскресенье, 24 ноября, состоялся первый в Санкт-Петербурге «Секретный концерт», имена участников которого (в отличие от американской франшизы) не были ни для кого секретом, а билеты не продавались в кассе.

Попасть на «Секретный концерт» можно было только, внимательно слушая эфир «НАШЕго Радио – Санкт-Петербург» и находя подсказки. Тридцати счастливчикам удалось собрать все тайные знаки, дозвониться первыми в эфир и получить заветную «вписку+1». Накануне каждый из них узнал, что концерт состоится в одной удивительной питерской квартире на Петроградской стороне, по стечению обстоятельств, совсем недалеко от офиса «НАШЕго Радио».

«Ночные Снайперы» рано утром примчались из Москвы, солист группы «Пилот» Илья Чёрт – из Архангельска, где у него были гастроли, а первые зрители собрались у дверей квартиры за два часа до заявленного начала.

Но вот аппарат подключен, артисты на месте и.... Диана Арбенина начала свой сет с «Греции», убедилась, что зрители с ней на одной волне и дальше пела то, что хотела сама, то, о чем ее просили, рассказывала о коллегах, о зависимостях (конечно, перед «Нелюбовью»). Между песнями шли истории и чтение записочек, к концу выступления все, включая музыкантов, буквально стояли на ушах.

Алексей Петровский, ди-джей «НАШЕго Радио»: «Было немного тревожно за соседей. Начиная с «31-й весны» пошёл такой разудалый панк-рок в электричестве и с громкими барабанами, что вряд ли бы кто-то удивился приезду представителей органов правопорядка.

Диана запрыгивала на стулья, подкалывала группу, забывала слова в песне «Питер - никотин», но тут же у кого-то находился сборник текстов «НС», и пела, подглядывая в книгу, рассуждая об «Охта-центре», который так и не построили в предполагаемой изначально локации. Под занавес выступления Диана раздала подарки (на всех не хватило), получила кучу букетов и упорхнула в столицу птицей, кажется, весьма довольной».

Илья Чёрт прослушал выступление «Ночных снайперов» вместе со всеми, так как никаких гримерок в квартире, разумеется, не было. Он пел песни, которые невозможно услышать на обычных концертах, рассказывал о своей «металлической» юности, вспоминал легендарный клуб «Там-Там», из которого вышли такие группы, как «Король и Шут», «Tequilajazzz» и раскрыл тайну, почему он – Черт. Слушатели просили ещё и ещё, но у музыканта была тактика, и он её тщательно придерживался, добавив к сету лишь одну композицию. В конце Илье подарили ананас. «Вернусь домой не с пустыми руками, а с традиционным архангельским сувениром»,- пошутил он.

Вообще получилось два разных концерта. Сначала бешеное электричество с хитами и танцами, следом душевная акустика с редко исполняемыми треками, где «Золотыми кольцами» стало исключением из правил. Комментарии зрителей были примерно такими: «Огромное спасибо НАШЕму Радио за «Секретный концерт». Это определенно стоило тех усилий, что мы потратили, чтобы дозвониться и ответить на вопросы. Это было очень тепло, по-домашнему, и в тоже время - ярко и незабываемо. Надеемся, что подобное мероприятие будет еще в ближайшее время».

«Секретный концерт» - уже написанная нами вместе история. А «НАШЕ Радио» обязательно придумает что-нибудь ещё!



