«Мини-Нашествие» в Москве. Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» грянет в столице

Радиостанция «НАШЕ Радио» подготовила Москве грандиозный подарок ко Дню города. В первые выходные сентября, когда столица будет праздновать своё 872-летие, фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» подарит москвичам и гостям мегаполиса незабываемые эмоции и впечатления на весь год. Музыкальный марафон на протяжении всего уикенда станет масштабным событием культурной жизни города, отметила программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова в эфире НСН .

«Мы очень рады, что в этом году День города «НАШЕ Радио» отмечает в столице с таким размахом. Нас ждут в течение двух фестивальных дней два грандиозных концерта. Погода будет хорошая, как и настрой музыкантов. 7, 8 сентября, Москва, проспект Академика Сахарова. Приходите, нас всех ждёт маленькое «Нашествие» в Москве!», - пригласила всех Анастасия Рогожникова.

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» прольёт бальзам на душу всех, кто успел затосковать по жаркому лету и «Главному приключению года». На впечатляющем музыкальном марафоне с главными хитами выступят участники фестиваля «НАШЕСТВИЕ». На сцену поднимутся как легендарные исполнители, звучащие на «НАШЕм Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение слушателей, так и новые яркие, актуальные группы, уже успевшие о себе заявить.

Гарик Сукачёв, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот» и другие.

Все участники фестиваля и расписание выступлений - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции! 7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.

Все НАШИ будут там!

