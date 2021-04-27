«Нашествие» в Подмосковье - это огонь!» Animal ДжаZ радуется переезду фестиваля
Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий в интервью НСН признался, что он в «шоке» от столь хорошего известия.
Названы новые даты и место проведения фестиваля «Нашествие». Главное приключение года стало ближе: фестиваль состоится в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа.
Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий в интервью НСН поздравил всех с возвращением «Нашествия».
«Я поздравляю всех, кто любит «Нашествие», поздравляю публику и поздравляю музыкантов, которым нравится выступать. Соответственно я поздравляю самого себя, потому что я люблю «Нашествие», с тем, что «Нашествие» возвращается! Это очень круто!» - признался Красовицкий.
По мнению музыканта, новое место проведение фестиваля гораздо удобнее и для музыкантов, и для зрителей.
«По поводу переезда «Нашествия» в Подмосковье – это опять-таки очень круто! Чем ближе к большому городу, тем легче добираться и нам - музыкантам, и людям. В общем, это огонь! Правильно сделал, что переехал фестиваль «Нашествие»!» - уверен музыкант.
Красовицкий считает, что возвращение «Нашествия» можно назвать символом возрождения музыкальной и концертной индустрии.
«Я, честно говоря, в шоке в хорошем смысле! Я считаю возвращение «Нашествия» символом возвращения жизни на круги своя и возобновления музыкальной деятельности», - резюмировал артист.
В разные годы фестиваль «Нашествие» проводился на ипподроме в Раменском, в Рязанской и Тверской областях. Билеты на фестиваль и подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Главного приключения года».
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