«Нашествие» в Подмосковье - это огонь!» Animal ДжаZ радуется переезду фестиваля

Названы новые даты и место проведения фестиваля «Нашествие». Главное приключение года стало ближе: фестиваль состоится в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа.

Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий в интервью НСН поздравил всех с возвращением «Нашествия».

«Я поздравляю всех, кто любит «Нашествие», поздравляю публику и поздравляю музыкантов, которым нравится выступать. Соответственно я поздравляю самого себя, потому что я люблю «Нашествие», с тем, что «Нашествие» возвращается! Это очень круто!» - признался Красовицкий.

По мнению музыканта, новое место проведение фестиваля гораздо удобнее и для музыкантов, и для зрителей.

«По поводу переезда «Нашествия» в Подмосковье – это опять-таки очень круто! Чем ближе к большому городу, тем легче добираться и нам - музыкантам, и людям. В общем, это огонь! Правильно сделал, что переехал фестиваль «Нашествие»!» - уверен музыкант.

Красовицкий считает, что возвращение «Нашествия» можно назвать символом возрождения музыкальной и концертной индустрии.

«Я, честно говоря, в шоке в хорошем смысле! Я считаю возвращение «Нашествия» символом возвращения жизни на круги своя и возобновления музыкальной деятельности», - резюмировал артист.

В разные годы фестиваль «Нашествие» проводился на ипподроме в Раменском, в Рязанской и Тверской областях. Билеты на фестиваль и подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Главного приключения года».

