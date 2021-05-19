Артемьев назвал «Нашествие» русским Вудстоком и Гластонбери

На стыке двух летних месяцев, с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове пройдет фестиваль «Нашествие».

«Главное приключение года» вновь соберет всех любителей живой отечественной музыки.

Лидер группы ARTEMIEV Павел Артемьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал фестиваль российским вариантом двух знаменитых музыкальных фестивалей - британского и американского.

«Я, к сожалению, не был ни разу на фестивале «Нашествие», но это уникальное событие в масштабах нашей страны. «Нашествие» - это русский Гластонбери, русский Вудсток», - отметил музыкант.

Артемьев также признался, что с удовольствием бы выступил на «Главном приключении года».

«Мне было бы интересно выступить на «Нашествии», как зрителю мне тяжело было бы на фестивале – на психологическом уровне мне сложно находиться в толпе», - заключил собеседник агентства.

21 мая в столичном «Мумий Тролль Баре» группа ARTEMIEV представит свой новый альбом «плюс». Это будет первый раз, когда участники группы отыграют новую программу живьем.

Ранее фестиваль «Нашествие» заявил об участии следующих коллективов «СерьГа», «Машина времени», «Сплин», «Несчастный случай», Louna, «АлисА» и многих других.

