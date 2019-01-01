«НАШЕСТВИЕ-2019»: Юбилеев много не бывает!

Главное приключение года состоится уже на этой неделе. Год богат на юбилеи. Фестивалю «НАШЕСТВИЕ» исполняется 20 лет, а альбому группы «Пилот» под названием «Рыба, крот и свинья» - 15 лет. Илья Черт заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что команда решила объединить эти два повода. Подробности – только на НСН.

«Мы, все-таки, возьмем за основу программу 2019 года, потому, что в этом году празднуем 15-летие альбома «Рыба, крот и свинья». К этому празднованию нас вынудили поклонники, сами мы, честно говоря, ничего праздновать не хотели, но детям (то есть, новоиспеченным поклонникам) отказать не смогли. Ну и, конечно, плюс к этому будем играть всеми ожидаемые и всеми любимые наши боевики со всех наших пластинок. Я считаю, что на «НАШЕСТВИЕ» надо выходить с хитами!», - подчеркнул артист.

Группа «Пилот» выйдет на Главную сцену «НАШЕСТВИЯ» в воскресенье, 21 июля. Сет начнётся в 20:30.

Чтобы ничего не пропустить, скачивайте официальное приложение фестиваля на свой смартфон. Здесь можно посмотреть расписание всех трёх сцен, кинотеатра, Лектория и Библиошатра, пообщаться с гостями фестиваля и обсудить выступления всех групп, воспользоваться интерактивной картой и оперативно получать всю информацию от организаторов.

Заезд на фестиваль начнётся 18 июля в 17:00. Уже в этот четверг мы с вами увидимся в Большом Завидове и посмотрим выступления группировки «Ленинград» и Глеба Самойлова и The Matrixx с симфоническим оркестром.

Билеты на фестиваль еще можно купить на сайте nashestvie.ru и в официальном приложении фестиваля.

