«НАШЕСТВИЕ-2019»: При чем тут Пушкин?

Фестивалю «НАШЕСТВИЕ» в этом году исполнилось 20 лет, а Александру Сергеевичу Пушкину – 220. Что объединяет поэзию и музыку? Конечно же, группа «Ундервуд». В ночь с 19 на 20 июля обладатели VIP-билетов на фестиваль смогут побывать на поэтической ночи с Владимиром Ткаченко и Максимом Кучеренко. Музыканты заглянули в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказали, что для них это новый и интересный опыт, поэтому они решили основательно подготовиться к мероприятию. Подробности – только на НСН.

«Это страшно интересно и страшно диковинно. Помимо своих стихов мы будем читать стихи любимых авторов. Ну и кое-что будет приготовлено специально для «НАШЕСТВИЯ». Такая, знаете, вишенка на торте. Не буду раскрывать всех карт, скажу только, что «НАШЕСТВИЮ» в этом году 20 лет, а Александру Сергеевичу Пушкину – 220 лет. А Пушкин – наше все. Наше летнее все. Так что нам надо будет как-то это связать. Как именно это будет - увидите уже на фестивале», - сказал Владимир Ткаченко.

«Мы замыслили проект, который связан с осмыслением истории «НАШЕСТВИЯ» и 20-ти его героев. Мы с удовольствием участвуем в этом, уже трудимся в поте лица над этим проектом», - добавил Максим Кучеренко.

Что ещё ждёт нас в VIP -зоне «НАШЕСТВИЯ-2019»? В ночь с четверга на пятницу гости фестиваля будут зажигать под выступление группы «Жулики», а с субботы на воскресенье выступит трио «Vespercellos» - девушки сыграют на виолончелях каверы на классические рок-хиты.

Байк-клуб «Ночные волки» в VIP -зоне представит эксклюзивную технику, созданную в мастерских старейшего мотоклуба в России, шатёр «Мосигра» предложит поучаствовать в играх и квизах, а ещё будет работать прачечная.

Но и это ещё не всё. Вас ждёт ресторанная зона, викторины и instagram-конкурсы с призами, мастер-классы и танцевальные битвы, фото-зона, аэрохоккей и многое другое! VIP -билеты на Главное приключение года ещё можно купить на сайте nashestvie.ru.

