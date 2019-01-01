«НАШЕСТВИЕ» 2019: группа Lumen сыграет на бис программу «20 лет»

Организаторы самого ожидаемого события сезона, фестиваля «НАШЕСТВИЕ» 2019 продолжают знакомить поклонников рок-музыки со специальными музыкальными программами, которые готовят к 20-летию «Главного приключения года» артисты сразу 3-х фестивальных сцен - «Главной», «Ультра» и «НАШЕ 2.0».

Одна из самых ярких групп в современной рок-музыке, Lumen для зрителей «НАШЕСТВИЯ» сыграет на бис программу своего юбилейного тура, который посвящен 20-летию коллектива. В своем интервью «НАШЕму Радио» фронтмен группы Тэм Булатов рассказал о грядущем выступлении подробнее.

«Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы от всей души поздравляем «НАШЕСТВИЕ» с этой внушительной датой – 20-ть лет. И для того, чтобы отметить этот замечательный праздник, мы решили ненадолго вернуться в прошлое, и за основу своего сета специально взяли юбилейную программу, посвященную нашему двадцатилетию. Мы с ребятами уже начали продумывать трек-лист, сейчас решаем, что взять из программы юбилейного тура, а что убрать», рассказал он.

Впервые музыканты из Уфы вышли на «Главную» сцену 15-ть лет назад, в далёком 2004-м году. В Эммаусе они исполнили несколько треков, в том числе и песню, которая надолго стала визитной карточкой Lumen – «Сид и Нэнси». Но первым «НАШЕСТВИЕМ» для группы стал фестиваль в студии «НАШЕго Радио», перенесённый туда в 2003-м, в связи с трагическими событиями. Фронтмен Lumen, Тэм вспоминает это время так: «На «Крыльях» произошёл теракт, поэтому начала появляться информация, что «НАШЕСТВИЕ» могут отменить. Руководство станции «сделало ход конём». «НАШЕСТВИЕ» 2003-го года было виртуальным. И мы всё же сыграли свой сет в прямом эфире «НАШЕго». У меня много добрых воспоминаний от того дня. Не хочу, чтобы мои слова звучали излишне пафосно. Но всё же, задумайтесь. Цель любой террористической деятельности - посеять страх, сломать привычный ход вещей, заставить людей жить с оглядкой. И когда вопреки этому страх не прорастает, ход событий не меняется, а люди продолжают жить - всё это означает, что цели террористов не были достигнуты. Я рад, что фестиваль тогда состоялся. Пусть и в такой форме. И горд, что нам довелось принять в нём участие».

Выступление Lumen состоится во второй фестивальный день, 20-го июля, в 21:50 на «Главной сцене».

«НАШЕСТВИЕ» 2019 пройдёт 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Заезд на фестиваль начнётся уже в четверг, в 17:00. В этот вечер на Главной сцене выступят Глеб Самойлов и The Matrixx с симфоническим оркестром и группировка «Ленинград», а на сцене «Ультра» отыграет коллектив «Северный Флот». Билеты можно приобрести на сайте nashestvie.ru.

