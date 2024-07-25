«НАШЕ Радио» возвращается в Курган

С 1 августа «НАШЕ Радио» возобновит вещание в Кургане. Более 300 тысяч жителей столицы Зауралья снова услышат радиостанцию на частоте 107,5 FM.

«НАШЕ Радио» начало вещание еще в семи городах России

«НАШЕ Радио» было вынуждено прекратить работу в регионе год назад. Разлука оказалась недолгой: одна из самых популярных радиостанций России вновь зазвучит в приемниках жителей Кургана.

«НАШЕ Радио» входит в структуру «Мультимедиа Холдинга». На сегодняшний день ее сеть вещания покрывает* 206 стран, еженедельный охват превышает** 9,1 миллиона человек.

* По данным сервиса «Радиостатистика»
** Mediascope. Radio Index – Россия 100+. Октябрь 2023 – Март 2024 (+Zodiac), 12+

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