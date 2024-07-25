«НАШЕ Радио» возвращается в Курган

«НАШЕ Радио» было вынуждено прекратить работу в регионе год назад. Разлука оказалась недолгой: одна из самых популярных радиостанций России вновь зазвучит в приемниках жителей Кургана.

«НАШЕ Радио» входит в структуру «Мультимедиа Холдинга». На сегодняшний день ее сеть вещания покрывает* 206 стран, еженедельный охват превышает** 9,1 миллиона человек.



* По данным сервиса «Радиостатистика»

** Mediascope. Radio Index – Россия 100+. Октябрь 2023 – Март 2024 (+Zodiac), 12+

