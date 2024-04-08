«НАШЕ Радио» проведет эфир в Останкинской телебашне в День космонавтики
Выездная студия радиостанции «НАШЕ Радио» в День космонавтики будет работать в Останкинской телебашне на высоте 328 метров: с семи утра до семи вечера шоу традиционно наполнятся интересными людьми и популярными музыкантами.
Одним из ключевых гостей мероприятия 12 апреля станет первый в мире ученый-командир космического корабля, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский. На его счету два полета в космос, четыре выхода в открытый космос и 753 прыжка с парашютом. Эфир стартует в 10:00.
В 13:00 в эфире пройдет акустический концерт Найка Борзова, а уже в 15:00 в выездной студии зазвучат песни группы «Ундервуд» – авторов хита «Гагарин, я вас любила». Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков отметил, что радиостанция станет первой, которой удастся поработать в Москве на высоте 328 метров.
Прямой эфир будет вестись из Золотого зала ресторана «Седьмое небо». Особенностью «Седьмого неба» на протяжении более полувека являются вращающиеся полы в каждом из трех залов. Гости, расположившись за столиком, за 40 минут совершают полный оборот с панорамным видом на Москву.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Канады Трюдо допустил закупку атомных подводных лодок
- «Роскосмос» снимет фильм о ЧП на «Союз МС-22»
- Власти Оренбуржья спрогнозировали подтопление еще двух тысяч домов
- Под Смоленском почти 9 тысяч человек остались без газа из-за обрушения путепровода
- Экс-президент Кучма заявил, что Украина лишилась брата в виде России
- «Оренбург» разгромил казанский «Рубин» в матче РПЛ
- Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет
- Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024
- Постпред США исключила применение РФ ядерного оружия на Украине
- В институте Пушкина заявили, что не располагают данными о задержании сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru