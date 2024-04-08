«НАШЕ Радио» проведет эфир в Останкинской телебашне в День космонавтики

Одним из ключевых гостей мероприятия 12 апреля станет первый в мире ученый-командир космического корабля, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский. На его счету два полета в космос, четыре выхода в открытый космос и 753 прыжка с парашютом. Эфир стартует в 10:00.

В 13:00 в эфире пройдет акустический концерт Найка Борзова, а уже в 15:00 в выездной студии зазвучат песни группы «Ундервуд» – авторов хита «Гагарин, я вас любила». Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков отметил, что радиостанция станет первой, которой удастся поработать в Москве на высоте 328 метров.

Прямой эфир будет вестись из Золотого зала ресторана «Седьмое небо». Особенностью «Седьмого неба» на протяжении более полувека являются вращающиеся полы в каждом из трех залов. Гости, расположившись за столиком, за 40 минут совершают полный оборот с панорамным видом на Москву.

