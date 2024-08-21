«НАШЕ Радио» начнет вещание в Феодосии
Феодосия станет шестым городом в Крыму, где звучит «НАШЕ Радио». С 1 сентября одна из самых популярных радиостанций России будет доступна на частоте 94,7 FM.
На сегодняшний день «НАШЕ Радио» представлено в Евпатории на частоте 106,8 FM, Керчи (107,6 FM), Севастополе (103,3 FM), Симферополе (91,1 FM) и Ялте (101,4 FM).
«НАШЕ Радио» входит в структуру «Мультимедиа Холдинга». Сеть вещания радиостанции покрывает* 206 стран, еженедельный охват превышает** 9,1 миллиона человек.
* По данным сервиса «Радиостатистика»
** Mediascope. Radio Index – Россия 100+. Октябрь 2023 – Март 2024 (+Zodiac), 12+
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