Экс-солистка группы «Ленинград» стала ведущей «НАШЕго Радио»

«С Алисой получилась странная история: мы познакомились уже в прямом эфире, представились, о чем-то заговорили. А потом час, отведенный для собеседования, как-то резко и неожиданно закончился. Мы пообщались еще какое-то время после, и я поймал себя на мысли, что уже некоторое время смеюсь. Все знают, что работникам «НАШЕго Радио» - не до смеха. Не мы суровые - работа ответственная. А Алиса смогла рассмешить главного Пьеро нашего эфира - меня. Человек с чувством юмора и самоиронии - это прекрасно и редко. А теперь добавьте образованность, начитанность, эрудицию и огонь в глазах. Все вышеперечисленное свойственно не только мне, но и Алисе», - признался Ленский.

В своей презентации Вокс напомнила о своем главном хите «Экспонат» и отметила, что работа на радио – ее давняя мечта. Мечты сбываются: Дмитрий Ленский выбрал Алису в качестве соведущей шоу!

«Я всю жизнь хотела работать на радио, но никогда не думала, что это произойдет. И, честно говоря, когда я увидела объявление, что «НАШЕ Радио» ищет ведущую, я, как когда-то услышав о кастинге в группу «Ленинград», подумала: а почему бы и не попробовать? Эта история мне сильно напоминает случай с «Ленинградом», когда особо ни на что не надеясь, я просто решила попробовать, и это неожиданно привело к крутому результату! Я надеюсь, что слушатели «НАШЕго Радио обретут в моем голосе ежедневного спутника, друга и соратника. Очень надеюсь, что я никого не подведу и справлюсь с этой непростой задачей для меня… Но, думаю, что мы разберемся. Хорошо, что теперь у меня есть такой опытный и чуткий соведущий Дмитрий Ленский!», - рассказала Вокс.

Первый полноценный эфир программы в обновленном составе пройдет в понедельник, 2 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

